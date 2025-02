John Textor revient sur son clash avec Nasser al-Khelaïfi

Le cow-boy rentre au saloon.

John Textor a fait le show dimanche en se présentant au Groupama Stadium avec un chapeau de cow-boy sur la tête. Un clin d’œil aux mots de Nasser al-Khelaïfi à son encontre dans une visioconférence qui a fait le tour de la France. Au terme de la défaite de l’Olympique lyonnais face au Paris Saint-Germain (2-3), le président de l’OL est revenu sur ses échanges tendus avec son homologue parisien. « J’ai porté un chapeau avant le match parce que je me sentais très confiant », a-t-il souri, tout en éteignant la rumeur : non, il n’est pas un vrai cow-boy. « Je ne sais même pas monter sur un cheval », glisse l’Américain.

« Je n’ai rien de personnel contre lui. Je souhaite juste que tous les clubs soient en règle avec le droit européen. En ce sens, je ne me bats pour l’OL, mais pour la Ligue, a expliqué Textor sur un ton plus sérieux. Je n’ai pas de message personnel à lui adresser, il sait qu’il peut m’appeler à n’importe quel moment. Tout le monde doit suivre les mêmes règles à la Ligue. Et on ne peut pas non plus avoir le même vainqueur (en Ligue 1) vingt ans d’affilée, ça, ce n’est pas possible. »

Jean-Michel Aulas, lui, n’aurait pas été contre.

Les messages des supporters lyonnais contre le Qatar et Nasser al-Khelaïfi