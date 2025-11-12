La DTA explique pourquoi le but de Kvaratskhelia contre l’OL aurait dû être refusé

Qui dit mercredi dit ralenti.

Chaque semaine, la Fédé publie le débrief de la DTA sur trois situations litigieuses du week-end. Forcément, celles du match entre l’OL et le PSG ont retenu l’attention. En ce qui concerne la potentielle main d’Illya Zabarnyi, la direction de l’arbitrage note une faute de Ruben Kluivert et Warren Zaïre-Emery un peu plus tôt : « La décision prise par l’arbitre est correcte et ne saurait être réinterrogée par le possible contact postérieur entre le ballon et la main du défenseur. » Pas de penalty pour l’OL, donc.

Le deuxième but parisien aurait dû être annulé selon la DTA

Deuxième acte : la possible faute de Vitinha sur Tanner Tessmann sur la récupération menant au deuxième but parisien signé Kvicha Kvaratskhelia. « Le contact de la jambe droite du joueur parisien sur l’arrière de la jambe d’appui du joueur lyonnais est légèrement antérieur à la déviation du ballon. La décision technique priorisée est donc l’annulation du but et le coup franc direct pour Lyon », fait savoir la DTA dans son communiqué, même si elle parle d’une « zone grise » dans son débrief.

<iframe loading="lazy" title="J12 - Olympique Lyonnais v Paris SG (33e)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/BX-joWGEeo4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Une analyse contraire à celle de M. Brisard à la VAR. « Il prend aussi le haut du… », peut-on entendre dans les images diffusées. « Oui mais pour moi, c’est le ballon qu’il touche. C’est clair. But accordé », répond Brisard. Pour l’arbitre dans le centre, le milieu parisien joue le ballon et c’est suffisant pour valider le but.

Pas sûr que ça calme Coco Tolisso.

