Griezmann quatrième personnalité préférée des 15-24 ans

Rien de plus logique.

Selon le baromètre Ifop des 50 personnalités préférées des Français publié ce vendredi, Antoine Griezmann continue de figurer parmi les stars les plus populaires dans l’Hexagone. Quatrième chez les 15-24 ans, l’ancien vice-capitaine de l’équipe de France est le seul sportif nommé dans cette catégorie. Le journaliste spécialisé dans l’information diffusée sur les réseaux sociaux Hugo Décrypte (44,6 %), la chanteuse Aya Nakamura (44,5 %) et Pierre Niney (36,7 %) devancent le joueur de l’Atlético Madrid, qui récolte lui (34,9 %). Chez les 65 ans et plus, le seul sportif présent est le judoka Teddy Rinner à la sixième position avec 28,2 % des votes.

Zizou top 5

Dans le classement global, Zinédine Zidane, 17ᵉ l’année dernière, remonte très haut avec une cinquième place, derrière Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny, Francis Cabrel et Omar Sy. « Grizou » est 25ᵉ, soit treize places de mieux que Kylian Mbappé, 38ᵉ. Hors football, Riner est 11ᵉ, le nageur Léon Marchand est 14ᵉ alors que le rugbyman Antoine Dupont est 27ᵉ.

Reviens, Antoine.

