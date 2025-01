Zinédine Zidane, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann dans le top 50 des personnalités préférées des Français

Alors les footballeurs, on perd des places ?

C’est le début d’année, et il y a une petite tradition à laquelle on n’échappe pas : le fameux top 50 des personnalités préférées des Français, proposé par le Journal du dimanche. Cette année, pas de Hugo Lloris ni de Didier Deschamps, qui avaient pris l’habitude de figurer dans ce classement, mais tout de même trois visages bien connus du foot français : Zinédine Zidane, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Zizou se place en 17e position, soit une place plus bas que l’année dernière. Quelques rangs de perdus aussi pour Grizou, passé de la 26e place à la 32e. Et une chute plus conséquente pour le Kyks, 22e l’an dernier et désormais 36e.

Cinq autres sportifs présents

2024 était une année olympique, et les Français ont donc appris à aimer de nouvelles têtes. Léon Marchand fait par exemple une entrée fracassante en se hissant en cinquième position alors qu’il n’était pas classé l’an dernier, tout comme les frères Lebrun qui arrivent en 31e place. À noter aussi les belles progressions de Teddy Riner, qui passe de la 17e place à la 3e, et d’Antoine Dupont, qui gagne 30 places en passant de la 38e à la 8e. Sans surprise, Jean-Jacques Goldman est encore tout en haut, devant Omar Sy.

Allez, une prédiction pour 2025 : voyez-vous un footballeur français venir bousculer ce classement en début d’année prochaine ?

