Erling Haaland écrit une lettre aux défenseurs adverses

Dans la foulée de sa prolongation XXL à Manchester City, Erling Haaland a tenu à s’adresser à ses futures victimes, les défenseurs de Premier League. Dans un post Instagram commun avec le compte du championnat et celui de son club, le Norvégien a fait une petite rétrospective de ses deux premières saisons avec les champions d’Angleterre.

On peut y voir des vidéos du cyborg martyrisant les défenseurs de PL et enchaînant les buts. Sur un ton humoristique, la vidéo se conclut par des excuses sarcastiques du buteur citizen : « Je pense que nous avons besoin les uns des autres. En d’autres termes, vous me complétez (les défenseurs). Donc tout ce que j’ai à dire, c’est “désolé”, je suis là pour rester. » Devancé pour l’instant par Mohamed Salah au classement des buteurs, Haaland compte bien remporter un nouveau golden boot et contribuer au retour en forme de son équipe.

Bien éduqué, cet Erling.

