Haaland : Guardiola trouvera les solutions »

Erling Haaland avait démarré la saison comme une fusée. Le Norvégien affichait déjà 10 buts au bout de la cinquième journée. À l’image de Manchester City, l’attaquant a cependant été rattrapé par le doute. Battus par Aston Villa ce samedi, les champions d’Angleterre ont concédé leur sixième revers de la saison en championnat. Et Haaland, bien que co-meilleur buteur de la PL, n’a marqué qu’une seule fois lors des six dernières journées.

« Je me regarde d’abord moi-même, je n’ai pas assez bien fait les choses, a-t-il admis au micro de TNT Sports. Je n’ai pas réussi à transformer mes occasions, je dois faire mieux. C’est en grande partie de ma faute, je n’ai pas été assez bon. Nous savons à quel point la confiance est importante et vous pouvez voir que cela concerne n’importe qui. C’est comme ça, il faut continuer et rester positif même si c’est difficile. »

Seulement sixième du classement, City pourrait encore chuter d’un ou deux rangs dimanche selon les résultats de Bournemouth et Fulham. Haaland a néanmoins tenu à balayer l’idée de remettre en question Pep Guardiola. « Il trouvera les solutions. Il a remporté la Premier League six fois en sept ans, nous ne l’oublierons jamais. Nous croyons toujours en lui, nous devons travailler plus dur que jamais en ce moment. »

