Une nouvelle capitaine chez les Bleues

Chacune son tour.

Dans le foot tout va très vite, et Pauline Peyraud-Magnin le confirme une nouvelle fois. Sur le banc contre la Jamaïque et la Suisse en octobre, mais aussi face à l’Espagne en décembre, la gardienne de la Juventus est, trois mois plus tard, nommée capitaine pour le match de ce mardi soir contre la Norvège.

Wendie out, Paul’in

Laurent Bonadei est contraint de changer de capitaine à la suite de la blessure de Wendie Renard, touchée au pied. « J’ai constitué un groupe de joueuses qui peuvent être leaders et assumer des responsabilités. Sandie Toletti l’a eu contre la Norvège à l’aller, Griedge Mbock l’a été contre la Suisse (vendredi dernier, victoire 0-2). C’est au tour de Pauline, car elle est un bel exemple à suivre pour les autres », explique le sélectionneur des Bleues à L’Équipe.

Une nouvelle dont s’est réjouie la principale concernée. « C’est encore plus de fierté. Je suis redevenue numéro 1, je suis honorée de porter ce maillot, mais je l’étais aussi sur le banc. Et ce sera toujours le cas après ma carrière. C’est tout le groupe des gardiennes qui est à mettre en avant, car il est très sain », confie la gardienne de la Juventus, qui tentera de garder ses buts inviolés ce mardi soir à 19h, en direct sur 6ter.

Avec trois victoires en trois matchs de Ligue des nations, les Bleues de Laurent Bonadei réalisent le parcours parfait, qui pourrait se poursuivre contre les Norvégiennes à l’Ullevaal Stadion d’Oslo. Avec en prime, une qualification pour le Final Four prévu en octobre prochain.

