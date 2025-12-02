Après un nul galère, la France sur le podium de la Ligue des Nations !

L'équipe de France est allée à Stockholm faire ce qu'elle a fait cette année : craquer. Deux buts dans les dix dernières minutes et des prolongations plus réjouissantes plus tard, elle prend le podium de la Ligue des Nations. Et confirme malheureusement sa fébrilité.

Suède 2-2 France

Buts : Ijeh (84e) et Kafaji (90e +2) pour les Blågult // Matteo (58e) et Gago (106e) pour les Bleues

Voilà 15 jours que Smila Holmberg, Felicia Schröder et certaines Suédoises ont terminé leur saison en Damallsvenskan. Mais ces congés n’ont pas empêché un long combat de 120 minutes, une remontée, et des armes rendues contre une équipe de France toujours aussi énigmatique. Les Bleues s’imposent plus difficilement que vendredi à Reims, et chipent le podium de la Ligue des Nations. Elles finissent 2025 dans la joie d’avoir bien réagi, dans l’inquiétude d’avoir montré ses fragilités.

La première période est de bien meilleure facture qu’au match aller. Laurent Bonadei a procédé à six changements, avec Perle Morroni, Thinia Samoura, Laurina Fazer et Kessya Bussy notamment titulaires. Elise De Almeida, pour sa cinquantième, trouve le poteau (14e), l’ancienne parisienne Kosovare Asllani lui répond, alors que la possession est largement bleue.

LES BLEUES OUVRENT LE SCORE ! Clara Mateo permet à l'équipe de France de mener 1-0, ça fait 3-1 en cumulé face à la Suède !

Les Bleues se rendent le match tranquille grâce à Clara Mateo, à l’affût d’un gros boulot de Diani (0-1, 58e). Les Suédoises allaient s’incliner pour la cinquième fois de rang, mais les entrantes ont fait le travail : Evelyn Ijeh, pas marquée (1-1, 84e), puis Rosa Kafaji, après une sortie casquette de Pauline Peyraud-Magnin (2-0, 90e +2). Deux buts signés deux entrantes, et le neuvième match d’affilée avec un but encaissée pour les Bleues. La Suède arrache les prolongations, Tony Gustavsson, le cauchemar des Bleues – sélectionneur de l’Australie en 2023, peut sourire.

LA SUÈDE ARRACHE LES PROLONGATIONS ! TERRIBLE POUR LES BLEUES ! Pauline Peyraud-Magnin se troue sur ce centre et Kafaji en profite : ça fait 3-3 en score cumulé !

La trentaine de minutes qui suit voit les Françaises reprendre du poil de la bête. Kelly Gago marque après un long rush (2-2, 106e), et voilà la France qui soigne ses plaies. La Suède a plus de soucis : elle s’incline pour la cinquième fois d’affilée. Vivement la nouvelle année pour tout le monde.

Suède (4-3-3) : Falk – Homberg, Bjorn, Nelhage, Sandberg (Angeldahl, 60e)- Lundkvist (Sembrant, 88e), Zigiotti, Asllani (cap.) (Kafaji, 71e) – Rytting Kaneryd, Schröder (Ijeh, 71e), Rolfö (Jusu Bah, 60e). Sélectionneur : Tony Gustavsson.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – De Almeida, Samoura, Mbock (cap.), Morroni – Fazer (Jean-Franois, 74e), Geyoro, Karchaoui – Diani (Balimore, 96e), Mateo (Gago, 96e), Bussy (Cascarino, 74e). Sélectionneur : Laurent Bonadei.

