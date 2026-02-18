Mais qu’est-ce qui cloche entre le PSG et les penaltys ?

Une stat effrayante. Alors que le PSG était mené 2-0 sur la pelouse de l’AS Monaco, durant le match aller des barrages de Ligue des champions, mardi soir, Vitinha s’est vu offrir un penalty, une spécialité qu’il maîtrisait à la perfection il y a quelques mois. Mais depuis le début de saison, rien ne va plus et le Portugais l’a encore prouvé en butant sur Philipp Köhn. Pas de quoi plomber les siens, qui ont réussi à renverser la vapeur (2-3), mais suffisant pour s’interroger sur ce qui ressemble de plus en plus à une malédiction.

Un sur cinq

Sur les cinq dernières tentatives aux onze mètres du PSG en Ligue des champions, un seul a trouvé le chemin des filets : celui du même Vitinha face à Tottenham. Le Portugais en avait déjà raté un, contre Arsenal, tandis que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ont respectivement échoué face à l’Atalanta et Newcastle. Décidément, à ce stade, on est bien loin de la loterie.

