Désiré Doué, la revanche d’une bombe

Le scénario ne pouvait s’écrire autrement. Quelques jours après avoir été pointé du doigt pour son individualisme et quelques minutes après avoir été laissé sur le banc par Luis Enrique, Désiré Doué s’est occupé de faire basculer un match bien mal embarqué pour le PSG à Monaco. Le tout après avoir remplacé le Ballon d’or, puisque le karma fait bien les choses.

Avait-il déjà touché le ballon avant d’envoyer cette frappe croisée au fond des filets de Philipp Köhn ? Après tout peu importe, et l’histoire retiendra simplement que son entrée a fait complètement basculer la rencontre entre Monaco et le PSG. Un scénario que l’on aurait presque pu écrire à l’avance tant il tient du symbole à la lecture des derniers jours. Visé par Ousmane Dembélé, au moins indirectement, pour son manque d’altruisme après la défaite à Rennes, le meilleur joueur de la finale de Ligue des champions a d’abord été puni par Luis Enrique, commençant la soirée sur le banc. Son entrée allait forcément être scrutée de très près, et l’intéressé le savait très bien. En joueur clutch qu’il est depuis ses débuts à Rennes, il s’est donc appliqué à remettre l’équipe dans le droit chemin dès que l’opportunité s’est présentée.

Cependant, quiconque étant devant son (petit) écran ou dans les travées du stade Louis-II mardi soir le sentait venir, indépendamment du changement : il allait bien venir un moment où le vent changerait de sens. Et comme un symbole, le destin a voulu que la bascule s’opère pile à ce moment-là. Cela s’est joué sur le talent du bonhomme bien sûr, à commencer par ce joli premier but venu relancer une équipe qui, à défaut de vraiment douter, se retrouvait au bord du précipice. Sur l’envie de revanche aussi certainement, comme l’illustre cette célébration mains sur les deux oreilles en guise de défiance à ses détracteurs. Et enfin donc, sur la dynamique d’un match que les joueurs de la capitale avaient attaqué comme à leur habitude malgré deux gigantesques oublis défensifs : en confisquant le ballon en attendant une faille qui a pris son temps avant de se présenter.

Pour ne rien enlever à la symbolique, c’est d’ailleurs après avoir prématurément pris la place d’un Ousmane Dembélé visiblement plus diminué que prévu que le garçon a offert son récital. Ses trois seuls tirs, tous cadrés, ont ainsi été décisifs : deux buts et un décalage pour Achraf Hakimi après la parade de Köhn. Vissé sur le banc de touche, Dembouz’ aura également pu le voir distribuer le jeu pour les copains, offrant cinq passes avant un tir (record du match avec son compère marocain), dont une merveille de centre à destination de Gonçalo Ramos en fin de partie.

Ce soir, le coach a aligné ce onze, c’est très bien. Que ce soit défaite ou victoire, c’est toujours collectif. Désiré Doué, avec du répondant

Venu s’exprimer auprès de Canal+ dès le coup de sifflet final, l’homme du match réfutait toute volonté de prouver quoi que ce soit en réaction aux récents événements. « Non, j’essaie de jouer comme d’habitude. Ce soir, ça a porté ses fruits. J’ai pu marquer, aider l’équipe. C’est mon boulot. Le coach fait ses choix, il pense à mettre les meilleurs joueurs pour l’équipe, a-t-il récité. Ce soir, il a aligné ce onze, c’est très bien. Que ce soit défaite ou victoire, c’est toujours collectif. Aujourd’hui, j’ai pu apporter ma pierre à l’édifice, je suis content. »

Pas loin d’être un rocher à ce stade, avec son troisième triplé déjà en Ligue des champions. La preuve que le vice-champion olympique aime les grands rendez-vous. Les amoureux de statistiques noteront d’ailleurs que désormais, seul Kylian Mbappé a davantage fait trembler les filets en phase finale de la compétition avant 21 ans (sept fois contre six). Un record qui pourrait tout à fait tomber d’ici la fin de saison. « Tout le monde le tuait les dernières semaines. C’est un joueur incroyable, différent, saluait pour sa part son entraîneur Luis Enrique pour la chaîne cryptée, bien conscient de la fière chandelle qu’il doit à son crack. On a beaucoup de joueurs de ce niveau, très jeunes, mais avec beaucoup d’ambition. Je suis très content pour lui parce qu’il mérite cette performance. » Le sujet est clos ?

