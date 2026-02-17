Vers la prolongation d’un attaquant à Arsenal ?

Le leader de la Premier League passe à l’action. Selon la BBC, Bukayo Saka devrait prolonger son contrat avec Arsenal jusqu’en 2031. La star anglaise est en passe de devenir le plus gros salaire du club. Un signal fort envoyé par la direction des Gunners, bien décidée à garder ses joyaux. Celui qui facture sept buts et quatre passes décisives devrait toucher un salaire estimé à 343 000 euros par semaine.

Arsenal mise sur la stabilité de son effectif

Le club londonien a déjà prolongé ses cadres l’été dernier : William Saliba, Gabriel Magalhães, Ethan Nwaneri et Myles Lewis-Skelly ont tous signé de nouveaux contrats à long terme. Le message est clair pour leurs adversaires : Arsenal construit une nouvelle dynamique et personne ne doit manquer le train.

Pour Saka, ce n’est plus qu’une question de temps.

