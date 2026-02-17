L’UEFA réexplique ses consignes aux arbitres

Le FC ouin ouin va devoir se calmer. Ce mardi, alors que commence la phase à élimination directe des coupes d’Europe, l’UEFA a transmis ses nouvelles consignes aux arbitres. Ainsi, l’instance souhaite fluidifier un maximum le jeu, et demande aux hommes en noir (ou en bleu, jaune, rose…) de se montrer particulièrement vigilants face aux chutes exagérées, qui conduisent souvent à des coups de sifflet et donc à un jeu haché. Roberto Rosetti, directeur des arbitres de l’UEFA, a ainsi assuré que ses compères feraient un maximum d’effort pour ne pas se laisser berner, tout en soulignant : « Ce que nous voyons à la télévision n’est pas toujours ce que l’arbitre voit sur le terrain. »

⚽ Refereeing priorities set for the knockout phase! 🏟️ UEFA's refereeing director Roberto Rosetti has outlined key mid-season guidelines, from tougher player protection standards to clearer VAR use and stronger communication with team captains. ➡️ See full details here:… pic.twitter.com/1pGD56KSHI — UEFA (@UEFA) February 17, 2026

L’UEFA ajoute également que les mains – alimentant 90% des débats – seront scrutées au millimètre et que seuls les contacts intentionnels et les positions non naturelles vraiment grossières seront sanctionnés. Les ballons touchés de la mimine à la suite d’un appui au sol, d’une chute ou d’un duel physique ne devraient donc plus être sifflés. À ce propos, Roberto Rosetti souhaiterait d’ailleurs uniformiser le règlement, pour que les arbitres des différents championnats aient les mêmes interprétations une fois engagés dans les compétitions européennes, afin d’éviter que chacun n’arbitre comme bon lui semble.

La VAR aurait besoin d’une VAR.

