Un arbitre devant la justice autrichienne après avoir filmé les vestiaires des féminines

Sombre histoire en Autriche. Il y a quelques mois, les joueuses du SCR Altach avaient découvert qu’un ancien employé et arbitre de ligue avait installé des caméras dans les vestiaires et les douches de la section féminine du club autrichien.

Selon les informations du Guardian, une trentaine de femmes ont été identifiées sur les enregistrements. L’homme accusé est attendu devant la justice autrichienne la semaine prochaine.

Des joueuses encore traumatisées

L’équipe, qui évolue en première division autrichienne, a vécu un traumatisme. Certaines joueuses ont osé témoigner. Aujourd’hui encore, elles subissent le choc. « Une chose est sûre : cela prendra beaucoup de temps… Il y a des jours meilleurs et des jours pires. Mais mes pensées se tournent bien sûr souvent vers cette affaire. Et quand cela arrive, on se dit à quel point ce qui s’est passé ici est dégoûtant et sinistre », explique une joueuse anonymement au journal autrichien Vorarlberger Nachrichten.

L’ancien arbitre suisse avait officié à plusieurs reprises, lors des deux dernières saisons, dans des rencontres officielles, à différents postes. L’accusé aurait accumulé environ 1 550 heures de matériel vidéo en haute résolution.

Les enregistrements s’étaleraient sur près de sept ans, de 2018 à 2025. Il a été inculpé pour utilisation abusive d’appareils d’enregistrement et détention de matériel pédopornographique. Son procès se tiendra le 23 février devant le tribunal régional de Feldkirch, en Autriche.

