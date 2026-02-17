La finale de la Coupe de France se jouera à Valenciennes

Levez le rideau. La FFF a annoncé ce mardi que la finale de la Coupe de France féminine 2025-2026 se déroulera au stade du Hainaut de Valenciennes. La rencontre aura lieu le dimanche 10 mai à 15h30 et sera diffusée sur France Télévisions.

Contrairement à la Coupe de France masculine, dont la finale se tient traditionnellement au Stade de France (quoique, pas cette année), son homologue féminine préfère voyager : depuis la première édition en 2001, la finale se joue presque toujours dans un nouveau stade (à l’exception de la dernière cuvée, disputée au stade de l’Épopée de Calais, déjà théâtre de la finale 2015). Après Auxerre, Dijon, Orléans ou encore Montpellier, vient donc le tour de Valenciennes.

Déjà théâtre de la Coupe du monde féminine 2019

D’une capacité de 25 000 places, l’enceinte flambant neuve avait déjà accueilli six matchs de la Coupe du monde féminine 2019. Le succès avait été au rendez-vous : avec 120 000 spectateurs en l’espace de trois semaines, la cité minière avait affiché le meilleur taux de remplissage de la compétition.

Les quarts de finale de la Coupe de France féminine se joueront à la mi-mars, avant les demi-finales le 5 avril. Sept des huit équipes encore en lice sont des formations de Première Ligue, auxquelles s’ajoute le SM Caen, pensionnaire de troisième division.

