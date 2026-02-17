S’abonner au mag
  • FA Cup
  • 4e tour
  • Macclesfield-Brentford (0-1)

Fin du conte de fées pour Macclesfield en FA Cup

CMF
Fin du conte de fées pour Macclesfield en FA Cup

Le petit poucet sort par la grande porte. C’était la belle histoire de l’année en FA Cup : le Macclesfield FC, club de sixième division, était parvenu à éliminer en janvier Crystal Palace, tenant en titre. Malheureusement, l’aventure s’est terminée au 4e tour, ce lundi soir face à Brentford.

Et, une fois n’est pas coutume, les Silkmen  hommes de soie », en VF) ont tenu le match contre un poids lourd. Dans un Moss Rose bouillant, les hommes de John Rooney (frère de vous-savez-qui) dominent la première mi-temps, sans parvenir à ouvrir le score.

Mais au retour des vestiaires, Macclesfield peine à garder le même tempo. Et finit par se faire punir : à vingt minutes de la fin, le défenseur Sam Heathcote dévie malencontreusement le ballon de la tête et marque contre son camp. Malgré d’ultimes tentatives, Macclesfield ne revient pas au score.

« Je ne pourrais être plus fier »

Alors, malgré la défaite, on préfère retenir la nouvelle belle perf de Macclesfield contre un membre de l’élite. « Je ne pourrais être plus fier, a affirmé John Rooney après la rencontre. C’est pour vivre des moments pareils qu’on fait ce métier. Après la rencontre, leur entraîneur [Keith Andrew, NDLR] est venu dans notre vestiaire. Il nous a complimenté, mes joueurs et moi, et a souligné la véritable cohésion qui règne dans notre équipe. »

The magic of the Cup.

Arsenal pris à son propre jeu par Brentford sur les phases arrêtées

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.