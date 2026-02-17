Fin du conte de fées pour Macclesfield en FA Cup

Le petit poucet sort par la grande porte. C’était la belle histoire de l’année en FA Cup : le Macclesfield FC, club de sixième division, était parvenu à éliminer en janvier Crystal Palace, tenant en titre. Malheureusement, l’aventure s’est terminée au 4e tour, ce lundi soir face à Brentford.

Et, une fois n’est pas coutume, les Silkmen (« hommes de soie », en VF) ont tenu le match contre un poids lourd. Dans un Moss Rose bouillant, les hommes de John Rooney (frère de vous-savez-qui) dominent la première mi-temps, sans parvenir à ouvrir le score.

Mais au retour des vestiaires, Macclesfield peine à garder le même tempo. Et finit par se faire punir : à vingt minutes de la fin, le défenseur Sam Heathcote dévie malencontreusement le ballon de la tête et marque contre son camp. Malgré d’ultimes tentatives, Macclesfield ne revient pas au score.

« Je ne pourrais être plus fier »

Alors, malgré la défaite, on préfère retenir la nouvelle belle perf de Macclesfield contre un membre de l’élite. « Je ne pourrais être plus fier, a affirmé John Rooney après la rencontre. C’est pour vivre des moments pareils qu’on fait ce métier. Après la rencontre, leur entraîneur [Keith Andrew, NDLR] est venu dans notre vestiaire. Il nous a complimenté, mes joueurs et moi, et a souligné la véritable cohésion qui règne dans notre équipe. »

The magic of the Cup.

