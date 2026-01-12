Brentford investit 10 millions d’euros sur un jeune de 18 ans

Moins de 90 minutes jouées et déjà 10 millions ? Dimanche soir, Brentford a officialisé la signature de Kaye Furo. Le Belge de 18 ans arrive de Bruges pour la coquette somme de 10 millions d’euros, alors qu’il n’a encore disputé que 84 minutes en première division belge. En août 2025, il avait fait ses débuts professionnels lors du tour qualificatif de la Ligue des champions contre les Glasgow Rangers.

Un pari sur l’avenir

Depuis, il n’a participé qu’à cinq matchs de championnat, à chaque fois lors d’une entrée en cours de jeu, et a fait ses débuts européens en décembre dernier contre Arsenal. L’entraîneur de Brentford, Keith Andrews, se montre convaincu par le potentiel de sa nouvelle recrue : « Je ne doute pas qu’il deviendra un joueur important pour nous. » Cette confiance exprimée par son nouveau coach se reflète également dans la durée du contrat du jeune joueur : il a signé pour cinq ans et demi.

Brentford aurait probablement déboursé 50 millions de plus si Furo avait été anglais…

