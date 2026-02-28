Megan Rapinoe tacle les deux pieds décollés les hockeyeurs américains

Toujours pas la langue dans sa poche, et que ça continue ainsi ! Retraitée des terrains, Megan Rapinoe n’a pas pour autant disparue du monde médiatique et représente toujours une voix qui compte aux États-Unis. Dans le podcast « A Touch More », qu’elle coanime avec sa compagne, l’ancienne basketteuse internationale Sue Bird, la double championne du monde s’est notamment exprimée sur les moqueries de l’équipe masculine de hockey sur glace envers leurs homologues féminines, après une blague de Donald Trump, qui ont suscité la polémique.

« Vous êtes des clowns »

Des rires qui ne sont pas passés et qui n’ont donc pas manqué de faire réagir Rapinoe : « Au moment même où ses rêves d’enfance, sensationnels, se réalisaient, l’équipe a tout gâché en se laissant complètement manipuler par un clown. Et maintenant, vous êtes des clowns ». Un ton dur et sans concession envers Trump, une ligne qu’a toujours défendue la joueuse, et qui se répercute donc sur les hockeyeurs.

Alors que la fête aurait pu être magnifique, avec un titre que les hommes attendaient depuis de très nombreuses années et le doublé avec le succès des femmes, l’ancienne internationale a donc regretté que les célébrations aient un peu gâché tout ça : « J’ai trouvé cela plutôt déplacé, et malheureusement, cela éclipse une grande partie du succès des femmes aux Jeux Olympiques qui portent l’équipe américaine à bout de bras et remportent des médailles d’or exceptionnelles ». Girl power.

Antoine Griezmann est à un pas de la MLS