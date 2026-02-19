Dissocier foot et politique, qu’il disait. Ce jeudi, Gianni Infantino a assisté au premier « Conseil de paix » organisé par le président des États-Unis Donald Trump. Un organe fraîchement créé par l’administration américaine, qui fait office d’ONU « bis » et réunit 40 pays alliés des États-Unis, dans un contexte où l’armée américaine est très présente au Moyen-Orient en prévision d’une possible attaque contre l’Iran. Au cours de cet échange, les États-Unis ont promis un accord de paix avec l’Iran d’ici une dizaine de jours.

75 millions de dollars pour des infrastructures sportives à Gaza ?

Une réunion à laquelle n’a d’ailleurs assisté aucun représentant français et canadien. Mais au fait, que vient foutre le président de la FIFA dans un sommet purement stratégique et géopolitique ? C’est l’une des questions de cette initiative aux contours encore très flous, qui a réuni ce jeudi des chefs d’État au courant de pensée très proche de Trump, comme Javier Milei et Viktor Orbán, respectivement président de l’Argentine et Premier ministre hongrois. D’un point de vue sportif, le président américain a annoncé en parallèle que la FIFA voulait récolter 75 millions de dollars pour la reconstruction d’infrastructures sportives dans la bande de Gaza, dont une bonne partie a été, pour rappel, rayée de la carte par Israël, un allié historique des États-Unis.

En attendant d’en savoir plus sur cette levée de fonds, la présence d’Infantino à ce conseil souligne encore les contradictions du boss de l’instance du football mondial, qui annonçait il y a quelques semaines vouloir définitivement dissocier foot et politique via une éventuelle réintégration des sélections russes dans le foot mondial, hors du circuit depuis février 2022 et l’invasion en Ukraine. En bon pote de Trump, à qui il avait décerné le prix de la paix FIFA en décembre dernier, Infantino prouve une fois de plus aux yeux du monde que son instance est, par les réunions auxquelles il choisit d’assister, très orientée politiquement.

Autant donner dès maintenant à Trump le prix de la paix FIFA 2027.

