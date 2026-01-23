Une Américaine devient la joueuse la mieux payée au monde

Sortir le grand jeu ! Ce jeudi soir, le club états-unien du Spirit de Washington a annoncé la prolongation du contrat de sa joueuse star Trinity Rodman jusqu’à la fin de l’année 2028.

Selon les informations du Guardian, la joueuse de 23 ans devient ainsi la footballeuse la mieux payée du monde. Une nette augmentation de salaire était sans doute nécessaire pour convaincre l’Américaine de rester dans le championnat national. À l’approche de l’expiration de son précédent contrat fin 2025, elle était vivement courtisée par des clubs européens financièrement très puissants.

Une dérogation pour rivaliser avec les offres européennes

Rodman reste donc fidèle au club avec lequel elle a débuté en NWSL en 2021, alors qu’elle n’avait que 18 ans. Depuis, elle est devenue une pièce maîtresse du club et de la sélection américaine, ainsi que l’une des meilleures joueuses du monde. La propriétaire du club, Michele Kang, souligne l’importance de cette prolongation : « Le choix de Trinity de poursuivre sa carrière à Washington est une déclaration forte sur ce que nous sommes en train de construire ici. »

Toujours selon le Guardian, le club américain n’était initialement pas en mesure de rivaliser avec les offres européennes, jusqu’à ce que la NWSL introduise en décembre 2025 une dérogation exceptionnelle au plafond salarial.

