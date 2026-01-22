S’abonner au mag
Le maire de New York donne son meilleur joueur africain de l'histoire

Le maire de New York donne son meilleur joueur africain de l'histoire

On le savait, Zohran Mamdani aime beaucoup le football. Interrogé par CBS Sport, le maire de New York a de nouveau montré sa culture foot, cette fois-ci au sujet du meilleur joueur africain de l’histoire. Le tout avec un grand sourire. Et non, Sadio Mané n’est pas l’élu du démocrate.

Weah plus fort qu’Okocha

Entre Mané et Didier Drogba, Zohran Mamdani choisit le buteur ivoirien. Mais à la fin du dernier duel opposant Jay-Jay Okocha à George Weah, le plus connu des supporters d’Arsenal opte pour le Ballon d’or 1995, qui a également pour lui une carrière politique et un ancien costume de président du Liberia.

À défaut d’être le grand copain de Donald Trump, Mamdani s’est au moins fait quelques copains parmi les internautes, bluffés par la connaissance du foot d’un Américain (et d’un maire de New York).

Il aurait quand même pu citer Marouane Chamakh.

