Après Cristiano Ronaldo, c’est Lionel Messi qui a pu passer une tête à la Maison Blanche

À qui le tour ? Après avoir rencontré Cristiano Ronaldo en novembre 2025, Donald Trump a eu le plaisir de recevoir Lionel Messi et de toute l’équipe de l’Inter Miami à la Maison Blanche. Championne de MLS face aux Vancouver Whitecaps (3-1), la bande à Messi, Suarez et De Paul était présente ce jeudi à Washington en vue d’un match face à DC United et en a profité pour livrer au 47e président des États-Unis un maillot rose floqué du numéro 47. Logique.

Lionel Messi and Inter Miami visit U.S. President Donald Trump at the White House to celebrate winning the 2025 MLS Cup pic.twitter.com/glA8in8iU4 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 5, 2026

Messi ou Pelé : Trump a pu se faire une idée

Entre deux bombardements de l’Iran, Donald Trump s’est donc autorisé ce petit moment de camaraderie, heureux de « pouvoir dire ce qu’aucun autre président n’a pu dire avant : « Bienvenue à la Maison Blanche, Lionel » », rappelant de ce fait que l’Argentin avait boudé la remise d’une médaille par son prédécesseur Joe Biden en 2025. Une manière de remuer le passé que le président orange s’est risqué dans une comparaison avec une autre légende du foot : « Je ne devrais pas dire ça, parce que je suis vieux, mais j’ai regardé Pelé. Je ne sais pas, tu es peut-être meilleur que Pelé. Pelé était pas mal du tout. »

Qu’est-ce qu’on se marre, putain.

