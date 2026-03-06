S’abonner au mag
  • Coupe d'Asie
  • Gr. A
  • Iran-Australie (0-4)

Sous pression, la sélection féminine iranienne a cette fois chanté l’hymne national

JE
11 Réactions
Sous pression, la sélection féminine iranienne a cette fois chanté l’hymne national

Revirement radical. Après être restée silencieuse lors de son premier match de la Coupe d’Asie lundi dernier, l’équipe nationale iranienne a changé d’attitude : lors de la défaite 0-4 contre l’Australie jeudi, les joueuses et les membres du staff ont chanté l’hymne national et ont salué.

Les raisons exactes de ce changement de cap drastique de la sélection iranienne restent floues. Selon le journaliste iranien Ali Bornaei, qui vit en Allemagne, le silence des joueuses iraniennes avant leur match d’ouverture contre la Corée du Sud avait été vivement critiqué, notamment par le présentateur de la télévision d’État iranienne, Mohammad Reza Shahbazi, qui avait ainsi accusé l’équipe nationale d’être des « traîtresses en temps de guerre » qui devront être punis sévèrement.

Des représailles à leur retour en Iran ?

En Australie, certains s’inquiètent désormais pour la sécurité des internationales iraniennes et du staff en cas de retour en Iran. Paul Power, directeur général du Refugee Council of Australia a ainsi déclaré au Guardian : « Au vu des éléments disponibles, il semble que les membres de l’équipe féminine de football courent un risque si elles retournent dans leur pays. »

Pour cette raison, Bornaei a appelé la ministre australienne des Affaires étrangères à offrir l’asile aux joueuses iraniennes, qui risqueraient des représailles à leur retour au pays. Paul Power a toutefois rappelé que l’Australie n’est tenue de protéger des personnes contre des persécutions que si celles-ci déposent une demande d’asile par elles-mêmes : « Au final, c’est aux personnes concernées de décider ce qui est le mieux pour elles. »

Accusé d’avoir brandi un drapeau à la Coupe d’Asie féminine, un journaliste iranien finit par récupérer son accréditation

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Lyon-Lens (2-2)
Revivez Lyon-Lens (2-2)

Revivez Lyon-Lens (2-2)

Revivez Lyon-Lens (2-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.