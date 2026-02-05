S’abonner au mag
Iran : Plus de 20 personnes du football tuées selon un ex-international iranien

TJ
Iran : Plus de 20 personnes du football tuées selon un ex-international iranien

Fin janvier dernier, Ali Karimi et un groupe de personnalités liées au football iranien demandaient à Gianni Infantino et à la FIFA de condamner la répression meurtrière que subit l’Iran depuis le début de l’année 2026. Ce mercredi, en écho au tweet de Mohamed Salah sur la mort du Pelé palestinien Suleiman al-Obeid en août 2025, Ali Karimi a invité l’attaquant de Liverpool et plus largement la communauté du foot à briser le silence.

« Nous vous invitions à prendre la parole »

Selon Karimi, ex-attaquant du Bayern Munich aux 127 sélections avec l’Iran, « plus de 20 joueurs, entraîneurs et arbitres de football et de futsal, hommes et femmes, ont été tués en Iran. Nombre d’autres ont été arrêtés et risquent l’exécution », explique-t-il sur X. Un nouveau cri du cœur de la part de cet ancien joueur, alors que des civils payent le prix de la répression du régime iranien. « Puisque l’humanité ne connaît ni couleur de peau, ni origine ethnique, ni religion, nous vous invitons à prendre la parole et à poser des questions sur le sort de ces Iraniens qui luttent pour la liberté et qui ont perdu la vie. »

On a dit qu’on ne mélangeait pas foot et politique, bon sang !

L’Iran va boycotter le tirage au sort de la Coupe du monde

TJ

