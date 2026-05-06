Il manquait six secondes à Ousmane Dembélé...

Dembélé pas loin d’un record. La demi-finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG a commencé sur les chapeaux de roues. Ousmane Dembélé a ouvert le score d’une frappe pleine lucarne dès la deuxième minute et 19 secondes de cette rencontre. Mais alors, est-ce le but le plus rapide de la saison du PSG en C1 ? La réponse est non, et ça s’est joué à rien.

Marquinhos d’un rien

Lors du premier match de Ligue des champions de la saison des Parisiens face à l’Atalanta, remporté 4-0, Marquinhos avait en effet marqué à la deuxième minute et 13 secondes de jeu, soit 6 secondes avant l’ouverture du score de Dembouz contre le Bayern.

Six secondes dans une vie, c’est quoi ?

Revivez Bayern-PSG (1-1)