S’abonner au mag
  • C1
  • Demies
  • Bayern-PSG

L'ouverture du score de Dembélé en vidéo

UL
Réactions
L'ouverture du score de Dembélé en vidéo

Ça peut pas mieux partir. 1-0 pour le PSG face au Bayern Munich !! But d’Ousmane Dembélé dès la troisième minute. Le PSG était très, très pressé d’ouvrir le score à l’Allianz Arena, en témoigne l’occasion qui a amené l’ouverture du score de l’attaquant français : un débordement ultra rapide de Kvicha Kvaratskhelia, lancé par Fabián Ruiz. Le Géorgien laisse Dayot Upamecano loin, très loin derrière lui, et enchaîne par un centre en retrait parfait vers Ousmane Dembélé. L’ancien Rennais termine en force, sous la barre de Manuel Neuer.

Le PSG pourrait devenir le premier club français à disputer une troisième finale de Ligue des champions.

Mais ne parlons pas trop vite.

UL

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.