L'ouverture du score de Dembélé en vidéo

Ça peut pas mieux partir. 1-0 pour le PSG face au Bayern Munich !! But d’Ousmane Dembélé dès la troisième minute. Le PSG était très, très pressé d’ouvrir le score à l’Allianz Arena, en témoigne l’occasion qui a amené l’ouverture du score de l’attaquant français : un débordement ultra rapide de Kvicha Kvaratskhelia, lancé par Fabián Ruiz. Le Géorgien laisse Dayot Upamecano loin, très loin derrière lui, et enchaîne par un centre en retrait parfait vers Ousmane Dembélé. L’ancien Rennais termine en force, sous la barre de Manuel Neuer.

DEMBÉLÉ LANCE LE PSG APRÈS 2 MINUTES 🤯 La rencontre s'annonce folle et elle à vivre sur CANAL+ 🔥#BAYPSG | #UCL pic.twitter.com/fR3tR6RsEz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 6, 2026

Le PSG pourrait devenir le premier club français à disputer une troisième finale de Ligue des champions.

Mais ne parlons pas trop vite.