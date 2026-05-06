S’abonner au mag
  • International
  • CIES

Quels sont les pays où le métier d’entraîneur est le moins stable ?

EA
4 Réactions
Quels sont les pays où le métier d’entraîneur est le moins stable ?

« Lui, il passera pas les 24 heures » : une expression de supporters de l’Excel Mouscron, supposant qu’un coach ne passerait pas la fête des « 24h » se déroulant en octobre. Bref, « lui, il ne fera pas de vieux os » en VF. La nouvelle lettre du CIES, l’observatoire du football, montre que 65,2% des équipes de 55 championnats à travers le monde ont changé au moins une fois d’entraîneur la dernière année.

Coachs, n’allez pas à Nicosie

Le CDI n’est pas fréquent à Chypre. En première division, aucun club n’a d’entraîneur signé depuis au moins un an. D’ailleurs, en moyenne, ils ne restent que 4,2 mois en place. Tout le contraire du championnat norvégien, où seulement 18,8% des entraîneurs sont des petits nouveaux. Ils sont suivis de loin par l’Eredivisie (38,9%) et la Premier League, qui ne doit pas être aidée par Chelsea…

En Ligue 1, chiffre rond : 50%. Mais 27,8% sont sur un banc depuis plus de deux ans. Les entraîneurs restent en moyenne 17,1 mois en place. De plus, les coachs de notre Farmers League sont les 4es plus âgés du monde (53,4 ans), derrière les championnats émirati, argentin et bulgare.

Et finalement, ce sont les sociétés de déménagement qui s’en mettent plein les poches.

Viktor Gyökeres, le chien de la classe

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.