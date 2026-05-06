Infantino promet un Coca et un hot-dog contre une place pour le Mondial

Mépris, déconnexion ou les deux ? Les tarifs des billets pour la Coupe du monde 2026 explosent et, si les supporters sont les premiers à en pâtir, cela ne semble évidemment pas inquiéter Gianni Infantino. Toujours plus vénal, le président de la FIFA ne s’émeut guère de la revente sans plafonnement, qui fait pourtant atteindre des prix complètement démesurés.

Des billets à deux millions de dollars

La semaine dernière, quatre billets pour la finale du Mondial ont été mis en vente à deux millions de dollars chacun ! Présent à Beverly Hills pour une conférence, Infantino a tenté d’ironiser : « Si quelqu’un achète un billet pour la finale à deux millions de dollars, je lui apporterai personnellement un hot-dog et un Coca-Cola pour m’assurer qu’il passe un excellent moment. » Si cette personne a autant d’argent à dépenser, on espère au moins qu’elle préfère voir le match tranquillement sans se faire importuner par le boss final.

Ce dernier assure que la hausse des prix s’explique par une adaptation du marché américain. « Nous évoluons dans le pays où le marché du divertissement est le plus développé au monde. Nous devons donc appliquer les tarifs du marché. Aux États-Unis, la revente de billets est également autorisée. Ainsi, si vous vendiez des billets à un prix trop bas, ces billets seraient revendus à un prix bien plus élevé. Et en réalité, même si certaines personnes affirment que nos prix sont élevés, ces billets finissent tout de même sur le marché de la revente à un prix encore plus élevé, plus du double », se justifie-t-il.

Encore un qui ne doit pas connaître le prix d’un ticket de métro.

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