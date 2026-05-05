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- Arsenal-Atlético de Madrid (1-0)
Les notes d’Arsenal-Atlético de Madrid
Hyper solide et porté par un Bukayo Saka aussi attendu que décisif, Arsenal a battu l’Atlético de Madrid sur la plus courte des marges pour se qualifier en finale de Ligue des champions. La charnière centrale des Gunners a assuré, face à des Colchoneros impuissants et peu inspirés.
Arsenal
William Saliba
Discret, sobre et efficace. Un homme qui a tout pour exceller dans le camp d’en face.
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Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
Un jour, il faudra tout de même comptabiliser les sauvetages comme des buts au tableau d’affichage. Doublé pour lui, ce mardi !
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Myles Anthony Lewis-Skelly
Dur dur de briller quand on évolue à côté de Declan Rice… Le jeune homme n’a pas (encore) gagné sa place de titulaire, mais peut-être le droit d’être revu en finale. Un destin à la François Ruffin ?
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Bukayo Saka
Il a marqué le but le plus moche de sa carrière, mais il réalise le beau retour de blessure de sa vie. « Tsamina mina eh eh /
Saka Saka eh eh / Zamina mina zangaléwa / This time for Arsenal ! »
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Viktor Gyökeres
Un seul arrière central au monde est capable de prendre du plaisir en défendant sur lui, et il s’appelle Gabriel.
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Atlético de Madrid
Antoine Griezmann
Le Français ne gagnera donc aucun « gros » trophée digne de ce nom en club. Le Dimitri Payet du riche, avec une Ligue Europa.
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Robin Le Normand
Diego Simeone lui a demandé d’assurer le clean-sheet, mais il s’est montré bien évasif sur le but encaissé de l’élimination. Encore une réponse de (Le) Normand.
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Julián Álvarez
Finalement, une blessure plus longue n’aurait pas été une mauvaise nouvelle pour l’Atlético.
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Ademola Lookman
N’a pas été vu sur la pelouse. Don’t Lookman.
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Marcos Llorente
De toute façon, cette défaite est la faute des reptiliens déguisés en arbitres. Encore un complot dévoilé par le milieu de terrain !
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Par Florian Manceau