Une autre figure du foot français raccroche

Après Pierrick Capelle, Johan Gastien ! Comme le joueur d’Angers, celui de Clermont a annoncé sa retraite en fin de saison. Âgé de 38 ans, le milieu de terrain évolue cette année en Ligue 2 et a commencé une petite trentaine de matchs. Une habitude depuis 2018, date de sa signature dans le club français.

Niort, Dijon et Brest avant Clermont

« Samedi soir, au Montpied, je disputerai le dernier match de ma carrière », a ainsi officialisé le joueur, dans une vidéo postée par son employeur sur X. Par le passé, cet homme de ballon plutôt sous-coté a également défendu les couleurs de Niort, Dijon et Brest.

Place à la politique, maintenant !

Johan Gastien, à jamais une 𝐥𝐞́𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞 du Clermont Foot 63 ! ❤️💙 Samedi soir, tous au Montpied pour le dernier match de sa carrière et pour lui rendre l’hommage qu’il mérite ! 👏 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧 ! 🥹 pic.twitter.com/zAEgCajCwr — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) May 5, 2026

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