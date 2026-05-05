Uli Hoeness met une balle à une légende du Bayern avant de la comparer à Michael Olise

Le jour et la nuit. Alors que le Bayern s’apprête à recevoir le Paris Saint-Germain pour la demi-finale retour de la Ligue des champions, mercredi soir, Uli Hoeness, le président d’honneur du club bavarois, a accordé un entretien à DAZN.

L’ancien footballeur allemand a évoqué un possible retour de Thomas Müller dans le futur, au sein de la direction. Mais l’homme de 74 ans s’est attardé sur l’attitude de l’attaquant des Vancouver Whitecaps sur la fin de son aventure au Bayern : « Thomas parlait plus qu’il ne jouait au football. Au final, il n’était plus que le porte-parole et je n’ai vraiment aucun problème avec lui. Mais il a néanmoins très habilement su se vendre, même quand il était sur le banc chez nous. »

Olise comme antithèse

Le président d’honneur n’a pas pu s’empêcher de comparer le caractère du champion du monde 2014 à celui de Michael Olise, l’international français. « Chacun doit vivre comme il est. Michael est plutôt quelqu’un d’introverti, qui se concentre fortement sur son métier et n’a pas très envie de s’exprimer sans cesse sur Internet ou sur les réseaux sociaux », souligne Uli Hoeness.

L’international français a encore du chemin à faire avant de voir des comparaisons sportives émerger avec l’emblématique Thomas Müller, 250 buts et 276 passes décisives en 756 matchs sous les couleurs bavaroises.

Tout simplement un joueur sorti tout droit d’une œuvre de Miyazaki ?

Le Bayern Munich aimerait recruter le petit frère d’un joueur du PSG