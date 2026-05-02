Le Bayern ne brille pas avant de retrouver le PSG

La tête était ailleurs. Le Bayern a évité la défaite in extremis contre le dernier de Bundesliga, Heidenheim, ce samedi (3-3). Vincent Kompany a logiquement fait souffler ses cadres avant la demi-finale retour de Ligue des champions contre le PSG. Josip Stanišić, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlović et Jamal Musiala étaient les seuls joueurs titulaires au Parc des Princes à démarrer le match du jour. Menés 0-2 à la 31e minute, les Bavarois ont réussi à recoller grâce à un doublé de Leon Goretzka (44e, 57e).

Budu Zivzivadze a redonné l’avantage à la lanterne rouge (76e), mais le champion d’Allemagne a fini par sauver les meubles au bout du temps additionnel sur un CSC de Diant Ramaj (90e+10). Ce but coûte cher à Heidenheim qui, à quelques secondes près, revenait à un petit point du barragiste virtuel, St. Pauli. À noter que Vincent Kompany n’a pas du tout balancé le match, puisqu’il a fait entrer Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise et Joshua Kimmich en même temps, dès la 46e minute.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Hoffenheim et Stuttgart se sont rendu coup pour coup (3-3). Mené 3-1 à l’heure de jeu, le VfB a arraché un nul précieux, bien que réduit à dix pour les 20 dernières minutes, et garde sa quatrième place. Francfort, battu par Hambourg (1-2), voit en revanche sa septième place directement menacée par Fribourg, qui jouera dimanche.

Les résultats

Bayern 3-2 Heidenheim

Francfort 1-2 Hambourg

Werder Brême 1-3 Augsbourg

Union Berlin 1-1 Cologne

Hoffenheim 3-3 Stuttgart

Olise et Kane continuent de kiffer