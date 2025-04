Bundesliga : le Bayern passe ses nerfs sur Heidenheim, Leipzig gaspille face à la lanterne rouge

Rien de tel qu’une bonne raclée pour retrouver le moral !

Éliminé ce mercredi de la Ligue des champions par l’Inter Milan, le Bayern Munich a pu se défouler sur Heidenheim ce samedi pour évacuer sa frustration (0-4). Les hommes de Vincent Kompany mettent la pression sur le Bayer Leverkusen – qui se déplace chez St. Pauli ce dimanche – et font un pas de plus vers le titre en Bundesliga. Avec provisoirement neuf points d’avance à quatre journées de la fin, le Rekordmeister pourrait théoriquement sceller son 34e titre de champion d’Allemagne en cas de victoire face à Mayence la semaine prochaine si Leverkusen venait à ne remporter aucun de ses deux prochains matchs.

Müller se troue face à Coman

Face à une équipe de Heidenheim extrêmement friable, les Bavarois ont fait le job rapidement. Michael Olise et Joshua Kimmich ont profité des trous dans la défense adverse pour mettre sur du velours Harry Kane (0-1, 13e) et Konrad Laimer (0-2, 19e). Si Kevin Müller a sauvé les meubles un peu plus tard en stoppant une tentative à bout portant de Kane, il s’est troué dans la foulée en laissant passer une frappe d’un angle fermé de Kingsley Coman (0-3, 36e). Le Bayern a fini le travail en début de seconde période grâce à une frappe placée de Joshua Kimmich (0-4, 54e), avant d’activer le mode gestion pour la fin de rencontre.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Leipzig a gaspillé deux points à domicile face à la lanterne rouge Holstein Kiel (1-1). Les hommes de Zsolt Lőw conservent toutefois leur quatrième place (49 pts) grâce à l’égalisation en fin de match de Wolfsburg face à Mayence (2-2), qui loupe de précieuses unités dans la course pour la Ligue des champions (6e, 47 pts) et qui se fait même dépasser au classement par Fribourg, vainqueur de Hoffenheim (3-2) et désormais cinquième (48 pts).

Ne jamais vendre la peau du Loup avant de l’avoir tué.

Heidenheim 0-4 Bayern Munich

Buts : Kane (12e), Laimer (19e), Coman (36e) et Kimmich (56e) pour les Bavarois

RB Leipzig 1-1 Holstein Kiel

Buts : Šeško (74e, SP) pour Leipzig // Machino (44e) pour les Cigognes

Mayence 2-2 Wolfsburg

Buts : Jae-sung (37e) et Kor (40e) pour Mayence // Arnold (3e) et Vavro (89e) pour les Loups

Fribourg 3-2 Hoffenheim

Buts : Höler (28e et 57e) et Doan (36e) pour Fribourg // Bülter (45e+2) et Kramarić (45e+5) pour Hoffenheim

Werder Brême 1-0 Bochum

But : Weiser (80e) pour le Werder Carton rouge : Ibrahima Sissoko (86e) pour Bochum

