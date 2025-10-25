Le Bayern met du temps pour malmener Mönchengladbach, Leipzig trimballe Augsburg

Quoi ? Le Bayern n’a pas marqué avant la 64e ?

Un seul match de ce multiplex de Bundesliga s’est achevé avec plus de quatre buts : Augbsburg – Leipzig (0-6). Avec des réalisations sur des débordements, sur des frappes lointaines, des une-deux, et même sur coup de pied arrêtés, les visiteurs ont fait la fête. Ses jeunes Yan Diomandé (18 ans) et Assan Ouedraogo (19 ans) ont participé à la kermesse. Comme le doyen Christoph Baumgartner, 26 ans. Le RBL est assuré d’être deuxième à la fin du week-end.

Coup d’envoi retardé au Bayern, Karl encore buteur

Peut-être perturbé par son retard au coup d’envoi à cause des bouchons allemands, le Bayern, petite surprise, n’a pas marqué lors de la première mi-temps de son match à Mönchengladbach (0-3). Réduits à 10 après l’expulsion de Jens Castrop, les locaux ont posé le bus, une belle défense à cinq sur laquelle Nicolas Jackson s’est cassé les dents. Harry Kane a fait trembler les filets, mais était hors jeu (62e). Joshua Kimmich a enchaîné, du pied gauche (0-1, 64e), sur la quinzième frappe des Bavarois. Le capitaine marque son premier but de la saison en championnat, son trentième avec le Bayern. Raphael Guerreiro l’a imité cinq minutes plus tard, servi par Michael Olise. Puis le prodige Lennart Karl est magnifiquement rentré sur son pied gauche (0-3, 81e), pour poursuivre une belle série : depuis le 15 mars, le Bayern met au moins trois buts à l’extérieur à chacune de ses sorties en Bundesliga. Le Borussia s’en sort avec une lourde défaite. Les coéquipiers de Franck Honorat n’ont pas remporté le moindre de leurs huit matchs cette saison, triste record du club.

ℹ️ Das Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach wird um 15:45 Uhr angepfiffen. Grund dafür ist eine verkehrsbedingte Verzögerung bei der Anreise der Mannschaft des FC Bayern. — FC Bayern München (@FCBayern) October 25, 2025

Ailleurs, Francfort, vainqueur (2-0) du St. Pauli de Mathias Pereira Lage, et Hoffenheim, dépositaire de Heidenheim (3-1), côtoient les places européennes. Et Christian Eriksen, avec Wolfsburg, confirme qu’il a encore de la classe, en étant passeur décisif à Hambourg (1-0).

Leipzig a compris le mot « Bulli » au sens propre.

Augsburg 0-6 Leipzig

Buts : Diomande (10e), Romulo Cardoso (18e), Nusa (22e), Bamgartner (38e), Ouedraogo (56e) et Lukeba (66e) pour le RBL

Mönchengladbach 0-3 Bayern

Buts : Kimmich (64e), Guerreiro (69e) et Karl (81e) pour les Bavarois

Expulsion : Castrop (19e) côté Borussia

Francfort 2-0 St. Pauli

Buts : Burkardt (36e et 56e) pour l’Eintracht

Hoffenheim 3-1 Heidenheim

Buts : Asllani (18e), Lemperle (45e+2), Kramarić (63e) pour Hoffenheim // Schimmer (75e) pour Heidenheim

Hambourg 0-1 Wolfsburg

But : Daghim (15e) pour le VFL.

