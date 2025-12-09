Le règne inédit de Lionel Messi sur la MLS

Le rêve américain n’en finit pas.

Alors que l’Inter Miami a été sacré champion des États-Unis pour la toute première fois de son histoire, Lionel Messi a une nouvelle raison de faire la fête. La MLS a annoncé ce mardi qu’elle décernait le titre de meilleur joueur de la saison au numéro 10 argentin. C’est la deuxième fois consécutive que Messi reçoit cet honneur, une première en MLS.

The trophies just keep coming for Leo. 🏆 After a regular season to remember, Messi is the 2025 MLS MVP. pic.twitter.com/LYTlNR4M9N — Major League Soccer (@MLS) December 9, 2025

Messi s’amuse en MLS

Mais contrairement à 2024, où son titre de MVP avait suscité quelques interrogations au vu de sa saison pour le moins tronquée (seulement 15 matchs joués sur 34), l’Argentin a cette fois-ci mis tout le monde d’accord. Auteur de 29 buts et 16 passes dé en quelques 28 matchs, il rafle plus de 70% des suffrages (récoltés auprès des médias, des joueurs et des clubs), devançant largement ses concurrents.

Allez hop, un nouveau Ballon d’or.

