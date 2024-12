Vous ne devinerez jamais qui a été élu MVP en MLS !

Tiens, un trophée individuel pour Lionel Messi !

La puce de Rosario n’est pas encore rassasiée, même à 37 ans et même en ne sachant plus quoi faire de ses breloques et de ses coupes diverses et variées. Au Chase Stadium de Fort Lauderdale, staff, joueurs du centre de formation de l’Inter Miami et sa famille lui ont réservé une petite surprise : celle de lui offrir le trophée Landon Donovan, récompensant le MVP de la saison de MLS, comme le rapporte le média canadien Le TSN.

Il a joué un peu plus de la moitié des matchs

Une immense émotion, à n’en pas douter, pour l’international argentin qui a raflé la mise avec 38,4% des voix (récupérées auprès des joueurs du championnat, des médias et des clubs), dont plus de 40% chez les joueurs et chez les journalistes. Il devance Cucho Hernandez (Columbus Crew), Evander (Portland Timbers), Christian Benteke (DC United) et son grand pote Luis Suarez (Inter Miami).

Alors oui, Messi est talentueux, élégant, son football relève du génie, parfois inexplicable. Mais ce qui est encore plus inexplicable c’est comment un joueur de 37 ans, ne se donnant que peu la peine de courir sur le terrain, absent 15 matchs sur 34, puisse planter 21 buts et délivrer 18 passes décisives ?!

The greatest ever has done it again. 👑 Lionel Messi is the 2024 Landon Donovan MLS MVP. pic.twitter.com/Ej2s9rJcO9 — Major League Soccer (@MLS) December 6, 2024

Et Riqui Puig, il pue ?

Deux anciens de Ligue 1 coéquipiers de Lionel Messi dans l’équipe de l’année en MLS