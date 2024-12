Deux anciens de Ligue 1 coéquipiers de Lionel Messi dans l'équipe de l'année en MLS

Dans dix ans, Messi sera récompensé du titre de meilleur joueur de beach soccer sous prétexte qu’il aura réalisé trois jongles avec ses enfants.

Lionel Messi a beau avoir été éliminé au premier tour des play-offs de MLS, il n’en demeure pas moins l’un des meilleurs joueurs. Vainqueur de la saison régulière conférence Est, l’Argentin fait partie de l’équipe de l’année du championnat américain de soccer.

The best of the best. ⭐️

Introducing the 2024 MLS Best XI presented by @continentaltire. 👊 pic.twitter.com/lcnP0BNten

— Major League Soccer (@MLS) December 3, 2024