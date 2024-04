MLS : Messi buteur mais pas vainqueur, Bouanga et Lloris raflent le derby de Los Angeles

L’emoji chèvre est de sortie.

Il s’est passé beaucoup de belles choses dans la nuit de samedi à dimanche de l’autre côté de l’Atlantique. Pas moins de treize matchs étaient au programme en MLS, avec en point d’orgue le retour de Lionel Messi à la compétition, lui qui avait raté les quatre derniers matchs de son équipe. Entré à la pause face aux Colorado Rapids, et alors que les siens étaient menés 0-1, l’Argentin a permis à l’Inter Miami d’égaliser après seulement douze minutes sur le pré. Pas suffisant, néanmoins, pour l’emporter, puisque les visiteurs ont réussi à accrocher un nul dans les derniers instants (2-2).

MESSIIIII

You just knew he was going to score on his return. 🐐 pic.twitter.com/2MZnD2TTTV

— Major League Soccer (@MLS) April 7, 2024