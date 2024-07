Copa América : Les organisateurs se défendent après les couacs de la finale

Pas sûr que cela suffise.

La finale de la Copa América entre la Colombie et l’Argentine a été émaillée par plusieurs incidents, provocant même le retard du coup d’envoi de la rencontre, qui s’est soldée sur la victoire de la bande à Messi (1-0, ap). Des scènes de chaos, surréalistes, en point d’orgue d’une compétition remarquée davantage pour ses problèmes que par le jeu. Des dysfonctionnements alarmants à deux ans de la Coupe du monde, organisée notamment par les États-Unis. Mais les responsables de l’enceinte sportive ont tenu mardi à clarifier la situation via un communiqué publié sur leur compte X.

Statement from Hard Rock Stadium: pic.twitter.com/9hP9MdFUxZ — Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) July 16, 2024

« Le Hard Rock Stadium a accueilli en toute sécurité des centaines d’événements de classe mondiale en 37 ans d’existence, dont des Super Bowls, des matchs de football international de premier plan, de la Formule 1, de la NFL et du foot américain universitaire, des dates de tournées musicales de têtes d’affiche et d’autres événements mondiaux. » Les organisateurs assurent avoir travaillé selon le protocole, et remercient les forces de l’ordre qui ont travaillé « malgré l’escalade d’agressivité et de comportements illicites par une partie indisciplinée des spectateurs. »

Tout sauf rassurant.

Bordeaux et Gérard Lopez sans filet