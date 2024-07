La finale de Copa América retardée de plus d'une heure vingt

Papelón mundial !

Alors qu’elle devait débuter à 2h00 du matin heure française, la finale de Copa América entre l’Argentine et la Colombie a finalement commencé à 3h23, soit 1h23 de retard. En cause ? De nombreux incidents à l’entrée du stade, le Hard Rock Stadium de Miami, alors que quelques dizaines de personnes ont essayé de rentrer dans l’enceinte sans billet, provoquant plusieurs mouvements de foule et la fermeture des portes à une heure du match.

🚨 ABRIERON LAS PUERTAS E INGRESAN LOS HINCHAS QUE ESTÁN AFUERA Completamente desbordado y a los empujones, simpatizantes entran al estadio. 📹 @Facusantarossa pic.twitter.com/0X7xjlognS — Diario Olé (@DiarioOle) July 15, 2024

A l’heure initiale du coup d’envoi, le stade était encore à moitié plein, dans une ambiance bien tumultueuse à l’extérieur et dans ses travées. D’abord retardée de 30 minutes, la rencontre a seulement débuté près d’une heure plus tard, alors que les joueurs ont dû ressortir pour réaliser un deuxième échauffement, après être retournés aux vestiaires au cours du premier. Pendant ce temps, différentes scènes de fans en détresse ont pu être observées, avant que les portes ne soient finalement ouvertes à toutes et tous, à 30 minutes du coup d’envoi final. Des images qui inquiéteront forcément, à deux ans du mondial états-unien, coorganisé avec le Mexique et le Canada.

Encore une superbe organisation de la part de la Conmebol, restée bien silencieuse ce soir.

