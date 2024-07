La Conmebol réagit aux incidents de la finale de la Copa América

« La boulette. Ah, la boulette. Ça dépasse tout c’que j’ai pu imaginer ! »

La Conmebol a réagi aux incidents qui ont eu lieu en marge de la finale de la Copa América Argentine-Colombie au Hard Rock Stadium de Miami, retardant de plus d’une heure le coup d’envoi du match. De nombreux supporters sans billets ont essayé de forcer les portes pour renter dans l’enceinte de 65 000 places et voir le but en fin de match de Lautaro Martínez et la victoire argentine en prolongations (1-0). De nombreux supporters ont également été victimes de malaises. La confédération sud-américaine de football a publié un communiqué ce lundi, mettant en cause les autorités états-uniennes.

« Pendant la finale disputée à Miami, des supporters sans billet se sont rendus aux abords du stade, ce qui a retardé l’accès normal des personnes qui avaient des billets, a ralenti l’entrée et a entraîné la fermeture des portes. Face à cette situation, la Conmebol a été soumise aux décisions prises par les autorités du Hard Rock Stadium, conformément aux responsabilités contractuelles établies pour l’opération de sécurité. Outre les dispositions prévues dans le contrat, la Conmebol a recommandé à ces autorités les procédures éprouvées pour des événements de cette ampleur, qui n’ont PAS été prises en compte. Nous regrettons que des actes de violence commis par des individus malveillants aient entaché une finale qui devait être une grande fête du sport. »

Comunicado. — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 15, 2024

À deux ans de la Coupe du monde, ça fait tâche.

À la Copa América, le triomphe du chaos