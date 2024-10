Le Brésil s’arrache pour retourner le Chili, l’Argentine accrochée au Venezuela

John Textor sort le Brésil de la panade !

Exagéré ? Rien qu’un peu, parce que ce sont des joueurs de Botafogo, propriété du proprio lyonnais, qui ont dans la nuit de jeudi à vendredi renversé la tendance face à un tout petit Chili (1-2) pour le compte de la 9e journée de qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Menés d’entrée grâce à un but de la tête de l’éternel Eduardo Vargas, les partenaires de Marquinhos ont finalement renversé la partie grâce à Igor Jesus et Luiz Henrique (c’est qui eux ?). Résultat, une victoire qui fait du bien après avoir perdu quatre des cinq derniers matchs, mais pas de quoi redonner envie à Ronaldinho et Rivaldo de s’enthousiasmer devant la Seleção. Après neuf journées, la sélection auriverde est quatrième de son groupe, à six longueurs du leader argentin et respectivement quatre et trois points de la Colombie et de l’Uruguay.

L’Argentine accrochée, la Colombie tombée

Sur une pelouse gorgée d’eau et impraticable, les Argentins d’un Lionel Messi de retour en sélection n’ont en revanche pu faire mieux qu’un match nul au Venezuela (1-1). Ce n’est pas faute d’avoir ouvert le score par l’intermédiaire du dinosaure Nicolas Otamendi, mais un autre dinosaure, cette fois vénézuélien, Salomón Rondón, a répondu à l’ancien défenseur central de Manchester City. Dans son malheur, l’Albiceleste a tout de même pu profiter de la défaite colombienne en Bolivie (1-0) pour creuser son avance en tête du groupe de qualifications.

Une nuit de qualifs sud-américaine, quoi…

