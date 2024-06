Dégoûté par les performances du Brésil, Ronaldinho annonce boycotter la Copa América

Ronnie en rogne.

À dix jours de l’entrée en lice du Brésil à la Copa América, face au Costa Rica, les Auriverdes ne pourront pas compter sur un grand soutien. Ronaldinho a annoncé sur ses réseaux sociaux ce samedi qu’il ne regardera pas un seul match de la Seleção lors de la compétition continentale, qui débute dimanche prochain. Alors pourquoi tant de haine ? Des problèmes à tous les niveaux selon la légende : « C’est peut-être l’une des pires équipes de ces dernières années, elle n’a pas de dirigeants respectables, seulement des joueurs moyens pour la majorité. » Sympa.

« Je suis le football depuis tout petit, bien avant que je songe à devenir joueur, et je n’ai jamais vu une situation aussi mauvaise que celle-ci. Manque d’amour pour le maillot, manque de cran et le plus important de tous : le football », a-t-il poursuivi, béret Kangol vissé sur le crâne. Tenu en échec par les États-Unis en guise de préparation dans la nuit de mercredi à jeudi (1-1), le Brésil a rendu une copie horrible selon le Ballon d’or 2005 : « Notre performance est l’une des pires que j’ai jamais vues. C’est une honte. »

Ronaldinho sait aussi envoyer des missiles.

