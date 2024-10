Emiliano Martínez encore élu meilleur gardien

Il n’est pas encore interdit de territoire français celui-ci ?

Le bourreau des Français remporte un autre trophée Yachine. Emiliano Martínez gagne le trophée de meilleur gardien de l’année pour la deuxième fois d’affilée, après avoir fini quatrième de Premier League et gagné la Copa América. C’est la première fois qu’un gardien conserve son trophée depuis la création de la récompense, en 2019. Le Dibu devance cette année l’Espagnol Unai Simón et l’Ukrainien Andriy Lunin. 9e et 10e, le Sud-Africain Williams Ronwen et l’Allemand Gregor Kobel font de la figuration dans ce classement, mais ont le mérite d’y être.

Here is the 2024 Yachine Trophy full ranking! 🧤 1️⃣ Martínez Emiliano 2️⃣ Simón Unai 3️⃣ Lunin Andriy 4️⃣ Donnarumma Gianluigi 5️⃣ Maignan Mike 6️⃣ Sommer Yann 7️⃣ Mamardashvili Giorgi 8️⃣ Costa Diogo 9️⃣ Williams Ronwen 1️⃣0️⃣ Kobel Gregor #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/6vNZHiLoDO — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Il va encore nous sortir une célébration dont il a le secret, le coquin.

