Jean-Pierre Caillot : « Le mec de la VAR devait être en train manger un hamburger »

Miam miam.

Furieux après deux décisions controversées de Clément Turpin après la défaite rémoise contre Strasbourg, le président Jean-Pierre Caillot a préféré manier l’ironie. Interrogé par le diffuseur DAZN sur les deux penaltys litigieux non sifflés pour son équipe, JPC a sorti sa plus belle réf : « Le mec de la VAR devait être comme dans la publicité en train de manger un hamburger parce qu’il n’appelle pas l’arbitre. »

🗣️ | Le président du Stade de Reims remonté contre l’arbitrage : « Le mec de la var devait être comme dans la publicité en train de manger un hamburger… » 👀😬#SDRRCSA pic.twitter.com/Pl49UcoFWA — DAZN France (@DAZN_FR) April 6, 2025

« Un arbitrage scandaleux »

Si cette déclaration prête à sourire, le reste de sa tirade est bien plus sérieuse et saignante envers l’arbitrage français. « On va encore nous expliquer qu’on a les meilleurs arbitres du monde. Je peux dire à M. Gautier que ses réunions mensuelles, il ne va plus m’y voir. La VAR, ça ne sert à rien, si ce n’est coûter de l’argent. On ne va pas faire de polémique, mais on aurait de bonnes raisons. L’arbitrage de M. Turpin aujourd’hui est scandaleux. Toutes les semaines, il se passe des choses comme ça, mais on nous répète qu’on a les meilleurs arbitres du monde. »

Tant qu’il évite les burgers pour son périple en vélo à venir…

