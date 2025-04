Jean-Pierre Caillot ralliera le Stade de France à vélo !

Bro thinks is Roland Romeyer.

Après la qualification de son équipe pour la finale de la Coupe de France, où le Stade de Reims affrontera le PSG, Jean-Pierre Caillot a déclaré ce mardi soir se plonger dans un véritable défi. Celui de rallier Reims et le Stade de France à vélo ! « J’ai bien l’intention de le faire. Depuis des années, pour me challenger, j’explique à tous mes amis que j’irai au Stade de France à vélo. Donc, je ne vous raconte pas le nombre de personnes qui m’ont envoyé un message ! Non seulement, je vais y aller, mais je pense que nous allons organiser un peloton », a expliqué le président rémois à Ici Champagne-Ardenne.

Sans les petites roues

Quarante-huit ans après la dernière finale de son club, Caillot, sans doute pris par beaucoup d’émotions, semble à tout prix vouloir marquer le coup en avalant les 166 kilomètres qui séparent Reims de l’enceinte dionysienne. « J’ai pensé à ce rêve, j’ai pensé à ceux qui ne sont plus là aujourd’hui. C’est une fierté que notre club, qui a vécu des moments difficiles, se retrouve au Stade de France et fasse une finale. »

