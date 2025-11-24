S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J15
  • Reims-Montpellier (2-0)

Victoire dans la souffrance pour Reims, qui passe devant Montpellier au classement

FL
Victoire dans la souffrance pour Reims, qui passe devant Montpellier au classement

  SReims 2-0 Montpellier

Buts : Tia (9e) et Nakamura (90e+6) pour les Rémois

Sans se montrer brillant, le Stade de Reims s’est imposé à domicile face à Montpellier ce lundi soir (2-0) dans le choc des deux ex de Ligue 1. Les hommes de Karel Geraerts enregistrent ainsi un troisième succès de rang toutes compétitions confondues. Malgré une prestation globalement satisfaisante, les Montpelliérains n’ont pas réussi à tromper Ewen Jaouen, sollicité à plusieurs reprises au cours de la seconde période.

Celui qui risque de mal dormir, c’est probablement Enzo Tchato. Le latéral camerounais de Montpellier, seul face au but au tout début de la rencontre, n’a pas pu faire mieux qu’une frappe sur le poteau. Dommage, car deux minutes plus tard, Ange Tia ouvrait le score pour Reims grâce à une déviation du bras de Becir Omeragic, qui surprenait Simon Ngapandouetnbu (1-0, 9e). En toute fin de rencontre, Keito Nakamura a infligé le coup de grâce aux visiteurs à la suite d’une récupération haute de Teddy Teuma (2-0, 90e+6).

Au classement, le Stade de Reims passe devant son adversaire du jour et pointe à la quatrième place avec 25 points, Montpellier suivant juste derrière avec une unité de moins. Troyes, Saint-Étienne et le Red Star occupent toujours les trois premières places, avec respectivement 31, 29 et 28 points.

Troyes passe provisoirement leader dans une soirée à peu de buts, Bastia toujours muet

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Êtes-vous heureux d'avoir revu Paul Pogba sur un terrain de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 12h
113
55

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!