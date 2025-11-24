Victoire dans la souffrance pour Reims, qui passe devant Montpellier au classement

SReims 2-0 Montpellier

Buts : Tia (9e) et Nakamura (90e+6) pour les Rémois

Sans se montrer brillant, le Stade de Reims s’est imposé à domicile face à Montpellier ce lundi soir (2-0) dans le choc des deux ex de Ligue 1. Les hommes de Karel Geraerts enregistrent ainsi un troisième succès de rang toutes compétitions confondues. Malgré une prestation globalement satisfaisante, les Montpelliérains n’ont pas réussi à tromper Ewen Jaouen, sollicité à plusieurs reprises au cours de la seconde période.

Celui qui risque de mal dormir, c’est probablement Enzo Tchato. Le latéral camerounais de Montpellier, seul face au but au tout début de la rencontre, n’a pas pu faire mieux qu’une frappe sur le poteau. Dommage, car deux minutes plus tard, Ange Tia ouvrait le score pour Reims grâce à une déviation du bras de Becir Omeragic, qui surprenait Simon Ngapandouetnbu (1-0, 9e). En toute fin de rencontre, Keito Nakamura a infligé le coup de grâce aux visiteurs à la suite d’une récupération haute de Teddy Teuma (2-0, 90e+6).

Au classement, le Stade de Reims passe devant son adversaire du jour et pointe à la quatrième place avec 25 points, Montpellier suivant juste derrière avec une unité de moins. Troyes, Saint-Étienne et le Red Star occupent toujours les trois premières places, avec respectivement 31, 29 et 28 points.

Troyes passe provisoirement leader dans une soirée à peu de buts, Bastia toujours muet