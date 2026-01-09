Jamie Vardy a marqué plus de buts après ses 30 ans qu’avant

Qui disait que les Anglais ne faisaient pas de bon vin ? Jamie Vardy vient d’atteindre la barre des 150 buts inscrits dans les cinq grands championnats européens, dont 116 après ses 30 ans. Depuis janvier 2017, l’ancien de Leicester vit une seconde (voire troisième) jeunesse, à base d’appels tranchants, de frappes sèches et de célébrations sans filtre. Dans cette tranche d’âge, un seul joueur ayant marqué autant que lui est plus vieux : Cristiano Ronaldo. Vardy, lui, n’a jamais changé de recette : courir, presser, finir et boire une RedBull.

150 - Jamie #Vardy has scored 150 goals in the Big-5 European Leagues; 116 out of 150 were scored after turning 30 and in this period (since January 2017), among those who scored at least as many goals as him, only Cristiano Ronaldo (1985) is older than him (1987). Evergreen. pic.twitter.com/hOPy9i4vII — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 8, 2026

Lombardie another day

Après avoir été élu joueur du mois de novembre en Serie A, l’ex-champion de Premier League continue de régaler en Lombardie. Arrivé à l’US Cremonese cet été, le grand défi du bonhomme sera de maintenir son équipe en Serie A, pour sa première saison dans l’élite italienne depuis 2022-2023, un exercice conclu à l’époque avec seulement cinq victoires. Buteur face à Cagliari, le joueur de 38 ans continue de vieillir comme un bon vin.

Pour le plus grand plaisir des amateurs de romantisme footballistique.