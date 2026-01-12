Jonathan David et la Juventus roulent sur la Cremonese

Juventus 5-0 Cremonese

Buts : Bremer (12e), David (15e), Yildiz (35e),Terracciano (48e, CSC) et McKennie (64e) pour les Turinois

On vous avait prévenu, cette année, c’est pour lui !

En grande difficulté depuis son arrivée à la Juve, voilà que Jonathan David semble remettre la machine en route en 2026. Auteur d’un but et d’une passe décisive le week-end dernier face à Sassuolo, le buteur canadien a de nouveau trouvé le chemin des filets, face à la Cremonese cette fois-ci. Dans son sillage, la Vieille Dame ne fait qu’une bouchée du 13e du championnat, qui rentre groggy et les valises pleines à la maison (5-0). Privée de son coach, Davide Nicola, exclu à la demi-heure de jeu, la Cremonese a explosé en trois minutes en fin de premier quart d’heure sur des buts de Bremer et de David, avant de craquer sur un penalty en deux temps de Kenan Yildiz avant la pause.

🤩 | Jonathan David s’est bel et bien adapté à la Juventus ! 🔥🇨🇦 #JuventusCremonese Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/bH9S5HAY3d — DAZN France (@DAZN_FR) January 12, 2026

Si la messe était dite dès le retour aux vestiaires, la Juve n’a pas baissé la garde pour autant, rajoutant deux buts, grâce à une réalisation contre son camp de Filippo Terracciano et une jolie tête de Weston McKennie pour compléter la manita. Résultat, les Bianconeri sont quatrièmes de Serie A, à quatre points de l’Inter, leader. Dans l’autre rencontre de la journée en Italie, le Genoa a tranquillement écarté Cagliari, avec notamment un très joli but de Morten Frendrup.

Yildiz-David, le duo du renouveau à Turin ?

