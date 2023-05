La Juventus vient à bout de la Cremonese

Buts : Fagioli (55e) et Bremer (79e)

Une Vielle dame tout en sérénité.

Patiente, la Juventus a pris son temps pour faire céder le promu, en grande difficulté dans la course au maintien avec désormais six points de retard sur la ligne de flottaison (2-0).

Jamais battue par la Cremonese dans son histoire, la Juventus lance très tranquillement sa soirée. Une entame de match marquée par la sortie en pleurs de Paul Pogba, titulaire pour la première fois depuis plus d’un an et blessé. Son remplaçant Milik s’essaie à une frappe de loin (30e), avant que Bremer ne fasse passer le plus gross frisson d’un coup de casque sur corner (32e). Sur un ballon par-dessus de Paredes, le même Milik conclut ce premier acte en venant buter sur Carnesecchi (45e).

Après la pause, les Bianconeri haussent enfin le ton. Rabiot oblige Carnesecchi à la parade, mais le dernier rempart du promu ne peut rien sur le missile d’un ancien de la maison, Fagioli, bien servi par Chiesa (1-0, 55e). En maîtrise totale, la Juventus gère son avantage sans forcer, tout en continuant à se montrer dangereuse par séquences. Sur la même action, Iling Junior n’obtient pas le penalty, tandis que Milik est hors-jeu d’une pointure au moment de marquer (74e). Et c’est finalement Bremer qui vient éteindre le suspense sur corner, au second poteau après une déviation du Polonais (2-0, 79e). Sur une dernière opportunité, Rabiot voit sa tentative repoussée sur sa ligne par Chiricheș (85e), sans conséquences.

En attendant de savoir si leur saison sera à nouveau bouleversée par la justice, les Turinois sont seuls deuxièmes de Serie A.

Juventus (3-5-1-1) : Perin – Gatti, Bremer, Danilo – Cuadrado (Barbieri, 83e), Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa (Iling-Junior, 66e) – Pogba (Milik, 24e) (Kean, 83e) – Vlahovic (Di María, 66e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Cremonese (5-3-2) : Carnesecchi – Quagliata (Valeri, 46e), Ferrari (Castagnetti, 67e), Chiricheș, Lochoshvili (Sernicola, 70e), Vasquez – Benassi (Buonaiuto, 67e), Meïté, Galdames – Okereke, Afena-Gyan (Ciofani, 46e). Entraîneur : Davide Ballardini.

De nouveau blessé, Pogba quitte la pelouse en pleurs