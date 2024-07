Florentin Pogba rejoint N’Golo Kanté en Belgique

Kamoulox.

Si on n’a plus beaucoup de nouvelles de Paul Pogba ces derniers temps, son frère Florentin a lui aussi disparu des radars. Depuis son départ du club indien de Mohun Bagan en août 2023, le défenseur central est libre de tout contrat et a passé une année complète sans fouler les pelouses professionnelles. Mais le jumeau de Mathias va enfin avoir l’opportunité de relancer sa carrière : le Royal Excelsior Virton, club de troisième division belge, a annoncé ce jeudi la signature de l’ancien Stéphanois.

L’Excelsior Virton est ravi d’annoncer la signature du défenseur central d’1m90, Florentin Pogba. En préparation depuis le début de l’été avec l’@UNFP, Florentin va apporter à Virton sa riche expérience de 300 matchs professionnels (près de 70 matchs en Ligue 1, 140 en Ligue 2, pic.twitter.com/SIHmPKN3Br — Royal Excelsior Virton (@excelsiorvirton) July 25, 2024

Si ce transfert dans le fond de l’Ardenne belge peut sembler étonnant, il ne s’agit pas tout à fait d’un hasard puisque c’est un ancien collègue de Paul Pogba qui possède Virton. N’Golo Kanté avait en effet racheté la totalité des parts du club en juin 2023. Florentin Pogba retrouvera notamment dans le staff gaumais une ancienne connaissance de Saint-Étienne, Brandão, qui occupe le poste d’entraîneur adjoint depuis le début de la saison.

Peut-être que Kanté aidera aussi Pogba à rebondir après sa suspension pour dopage.

Brandão rejoint le staff du club de N’Golo Kanté en Belgique